Экономика
11:40, 9 декабря 2025

Поставки немецких товаров в Россию выросли

Экспорт ФРГ в Россию вырос в октябре на 4,8 %, до 600 млн евро
Дмитрий Воронин

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Поставки немецких товаров в Россию выросли в октябре месяц к месяцу на 4,8 процента, достигнув 600 миллионов евро. Об этом со ссылкой на данные статистического ведомства ФРГ сообщает ТАСС.

Год к году показатель почти не изменился, снизившись на 0,3 процента. При этом импорт российских товаров Германией сократился к сентябрю 2025 года на 10,6 процента, до 100 миллионов евро, упав к октябрю прошлого года на 34,7 процента.

В целом внешняя торговля ведущей европейской экономики в позапрошлом месяце показала профицит в 16,8 миллиарда евро при экспорте в 131,3 и импорте в 114,5 миллиарда евро.

В 2024 году Германия резко снизила объем внешней торговли с Россией в 2024 году — закупки товаров из РФ страна сократила почти вдвое (на 49,7 процента), до 1,81 миллиарда евро, а экспорт — на 15,3 процента, до 7,56 миллиарда евро.

