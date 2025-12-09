Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

ТАСС: Разбившийся в Ивановской области Ан-22 совершал плановый облет

Военно-транспортный самолет Ан-22, разбившийся в Ивановской области, совершал плановый облет после ремонта. Подробности о цели полета сообщили ТАСС в оперативных службах.

Как стало известно, фрагменты борта нашли на воде в районе Уводьского водохранилища.

Ранее стало известно, что никто из семи человек, находившихся на борту, предположительно, не выжил.

Сообщения о крушении военно-транспортного самолета Ан-22 появились днем 9 декабря. Причина происшествия неизвестна. По неподтвержденной официально информации, борт принадлежит Минобороны России. Ведомство катастрофу пока не комментировало.