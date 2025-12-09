Sohu: В Китае удивлены позицией России на фоне проблем Пекина с Токио

Китайские журналисты сообщили об удивительной, по их мнению, позиции Москвы на фоне обострения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как пишет Sohu, Россия вмешалась в ситуацию и выступила в защиту Китая, жестко раскритиковав риторику Токио.

Как говорится в материале, напряжение выросло после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Она пообещала военный ответ в случае попытки Пекина установить контроль над Тайванем. Эти заявления в итоге ухудшили отношения двух стран.

Позже в МИД РФ указали, что слова японских властей лишь подталкивают регион к эскалации. В Китае отметил, что дипломатическая поддержка Москвы появилась в момент, когда Токио заручилось поддержкой западных партнеров.

Как указано в статье, Россия не связана с Китаем военными союзами и не обязана была вмешиваться. Позиция Москвы показала готовность к политической поддержке даже в условиях отсутствия формальных обязательств. Китайские журналисты также назвали реакцию РФ жестом настоящего союзничества.

Ранее западные СМИ написали, что США могут потерять надежных союзников в Восточной Азии в лице Японии и Южной Кореи из-за неуверенности в Вашингтоне. По мнению экспертов, Токио и Сеул больше не могут игнорировать возможные последствия от отказа Соединенных Штатов поддержать их в кризисной ситуации.

До этого в Китае назвали пощечиной премьер-министру Японии Санаэ Такаити реакцию США и РФ на ее заявления о развертывании сил самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем.

