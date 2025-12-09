Реклама

Бывший СССР
20:10, 9 декабря 2025Бывший СССР

Призывавшая к миру с Россией депутат Рады начала выступление со слов «меня обосрали»

Депутат Верховной Рады Скороход заявила, что ее «обосрали» на всю страну
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Призывавшая к миру с Россией депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что ее «обосрали на всю страну», передает «Страна.ua».

«Меня обосрали на всю страну. Я считаю, что имею право показать людям, что мне нечего скрывать», — заявила депутат на заседании антикоррупционного суда, где ей избирали меру пресечения по обвинению во взяточничестве.

Она назвала сказкой изложение обвинения по делу. Судебное заседание, как отмечает издание, проходит в открытом режиме, несмотря на прошение прокуратуры о его проведении в закрытом формате.

Ранее Скороход заявила, что Национальное антикоррупционное агентство (НАБУ) сфабриковало фото ее квартиры. При этом она также обвинила бюро в фальсификации ранее опубликованного видео, где ей предлагают взятку. По ее словам, это монтаж.

