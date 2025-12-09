Пропавшей после общения с бойфрендом российской модели провели трепанацию черепа

Пропавшей после общения с бойфрендом модели Тартановой провели трепанацию черепа

Российской модели Анжелике Тартановой, которая бесследно пропала после общения с бойфрендом, провели трепанацию черепа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что 33-летнюю жительницу Краснодара нашли в реанимации московской больницы имени Пирогова. Врачи оценивают состояние манекенщицы как крайне тяжелое. У нее отек и ушиб головного мозга.

В настоящий момент медики пытаются вернуть женщину к жизни. Они смогли провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы и стабилизации ее состояния.

О пропаже модели стало известно 9 декабря. Ее сестры заявили, что она перестала выходить с ними на связь две недели назад. По предварительной информации, женщину избил возлюбленный.