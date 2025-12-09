Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 9 декабря 2025Ценности

Пропавшей после общения с бойфрендом российской модели провели трепанацию черепа

Пропавшей после общения с бойфрендом модели Тартановой провели трепанацию черепа
Мария Винар

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российской модели Анжелике Тартановой, которая бесследно пропала после общения с бойфрендом, провели трепанацию черепа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что 33-летнюю жительницу Краснодара нашли в реанимации московской больницы имени Пирогова. Врачи оценивают состояние манекенщицы как крайне тяжелое. У нее отек и ушиб головного мозга.

В настоящий момент медики пытаются вернуть женщину к жизни. Они смогли провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы и стабилизации ее состояния.

О пропаже модели стало известно 9 декабря. Ее сестры заявили, что она перестала выходить с ними на связь две недели назад. По предварительной информации, женщину избил возлюбленный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Каллас пригрозила Китаю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok