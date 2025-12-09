Реклама

Путин высказался о возвращенных территориях

Путин: Возвращенные от Украины земли всегда были частью России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Территории, возвращенные от Украины, всегда были частью России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Территории — это важно. Это наша историческая территория. Россия создавалась таким образом, что это всегда было частью России», — заявил президент.

Он напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР, а перешел Украине по решению Владимира Ленина.

Ранее Путин заявил, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных в начале спецоперации.

