Наука и техника
20:53, 9 декабря 2025Наука и техника

Приложениям Windows стало не хватать памяти

Windows Latest: Приложения Windows 11 стали потреблять больше памяти, чем раньше
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Многие приложения популярных сервисов, созданных для Windows 11, потребляют слишком много оперативной памяти. Об этом говорится в исследовании Windows Latest.

Специалисты медиа заявили, что ряд популярнейших приложений для Windows 11 потребляет очень много оперативной памяти из-за того, что основаны на движке браузеров. Они отметили, что раньше в приоритете были нативные приложения, однако от них начали отказываться из-за слишком дорогой разработки и необходимости в поддержке.

В качестве примера авторы привели мессенджер Discord, популярный среди геймеров. Программа при обычном использовании потребляет менее 1 гигабайта оперативной памяти, но достаточно часто ей нужно около 4 гигабайт памяти. Такая же проблема есть и с WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Раньше мессенджер потреблял около 100 мегабайт в фоне, теперь — больше 1 гигабайта.

Авторы отметили, что подобная проблема возникает при использовании даже программ Microsoft — например, Teams. При запуске сервису нужно около 1 гигабайта памяти.

«Правда в том, что современные веб-браузеры используют неприлично много оперативной памяти и любое приложение, работающее на нем, будет ее просто съедать», — подытожили журналисты.

В начале декабря корпорация Microsoft признала ошибку, из-за которой запуск видеоигр в Windows 11 может происходить неправильно. Скорее всего, неполадка связана с проверкой разрешения подключенного монитора.

