11:24, 9 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Мосгорсуд признал законным решение приговорить серийного убийцу Владимира Миргорода ко второму пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила вынесенный Миргороду Головинским районным судом приговор в части наказания без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

18 июня мужчина был признан виновным в расправе над 15 женщинами и одним мужчиной. Жертвам маньяка было от 15 до 48 лет. С ними Миргород знакомился под разными предлогами, предлагал услуги частного извоза или совместный досуг, после чего в безлюдных местах нападал — насиловал, а потом душил предметами одежды.

Маньяк отбывает пожизненный срок с 30 января 2012 года. Тогда Мосгорсуд признал его виновным в 16 расправах.

