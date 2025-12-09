Реклама

13:00, 9 декабря 2025

Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

НАК: В РФ заблокировали счета 5500 лиц, финансировавших терроризм на ₽490 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

В России заблокировали счета более 5500 причастных к финансированию терроризма почти на 500 миллионов рублей россиян. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

По информации комитета, пресечение финансовых операций и замораживание счетов более 5500 тысяч лиц, причастных к террористическим преступлениям на общую сумму 490 миллионов рублей удалось достичь при организующей роли Росфинмониторинга.

Ранее Александр Бортников рассказал, что с начала 2025 года в России правоохранители предотвратили 273 теракта.

