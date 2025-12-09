Реклама

Экономика
15:23, 9 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за фейерверки

Адвокат Ярмуш: За фейерверк с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Запуск салютов и петард с балкона жилого дома может привести к штрафам, сообщает RT со ссылкой на адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марию Ярмуш.

За простой запуск фейерверка наступит ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП России). Штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же из-за салюта возник пожар, но без тяжких последствий, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. В случае, если из-за пожара пострадали люди или повредилось имущество, может наступить уголовное дело по статье 219 УК России о нарушении требований пожарной безопасности. Наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиян предупредили о штрафах за елку в подъезде многоквартирного дома, установленную без соблюдения правил пожарной безопасности.

