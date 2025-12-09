Реклама

Экономика
16:17, 9 декабря 2025Экономика

Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро

Le Soir: Инвесторы из России судятся с ЕС за €53 млрд из-за ареста активов
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Инвесторы из России подали иски к Евросоюзу (ЕС) из-за ареста активов. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir.

Россияне инициируют процедуру разрешения споров между инвесторами и государством (ISDS). Она предусмотрена для защиты прав инвесторов от экспроприаций и национализаций активов со стороны государств и, отмечают источники, несет значительные шансы инвесторам.

Сейчас в европейских юрисдикциях разбираются 28 исков российских бизнесменов, из них процедуру ISDS используют 24. Почти половина (13 дел) запустили только в 2025 году. Всего же объем исков против ЕС и его государств-членов составляет как минимум 53 миллиарда евро, что более четверти блокированных в ЕС суверенных активов ЦБ РФ.

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен назвала нереалистичным план Европейской комиссии по экспроприации российских активов. Урбен отметила, что замороженные российские активы составляют от десяти до пятнадцати процентов внутреннего продукта Бельгии и план Еврокомиссии может обернуться банкротством Euroclear.

Также против экспроприации выступили власти Франции. Правительство не захотело включать в так называемый репарационный кредит Украине российские активы, замороженные в частных банках страны. Всего банки республики хранят около 18 миллиардов долларов, принадлежащих России.

