Фото 15-летней россиянки попали на обложки немецких эротических книг

Россиянка Дарья спустя десять лет обнаружила свои фото в эротических книгах

Россиянка Дарья (фамилия неизвестна) попала на обложки немецких эротических книг. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Shot.

25-летней девушке показали турецкую книгу, на обложке которой внезапно оказался ее снимок. Дарья провела поиск в интернете и обнаружила на билборде в Москве, в фотостоках и немецких БДСМ-книгах свое лицо.

По ее словам, в 2015 году она была на бесплатной фотосессии популярного фотографа Алексея М. Тогда он пригласил модель в студию и отснял ее без договора и родительского согласия. В результате специалист продал кадры различным агентствам.

По данным издания, семья россиянки обратилась к юристам, в результате работы которых девушка уже добилась частичного удаления фотографий с некоторых ресурсов.

Ранее в декабре Франция запросила приостановить работу Shein из-за скандальных секс-кукол. Также французская сторона пригласила на слушание крупных интернет-провайдеров Bouygues Telecom, Free, Orange и SFR, которые поддержали позицию.