Российские власти задумались о системе скидок на бензин

«Известия»: Нефтяникам предложили ввести скидки на топливо для многодетных семей

В правительстве России задумались о введении нового формата поддержки многодетных семей через выдачу им специальных топливных карт, позволяющих покупать бензин и дизельное топливо по льготным ценам. Об этом со ссылкой на письмо первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина в аппарат кабмина сообщают «Известия».

Как говорится в документе, нефтегазовые компании в целом соглашаются с важностью инициативы и готовы обсуждать вопрос. Однако отдельные участники рынка обращают внимание на сложности администрирования такой системы и большую вероятность злоупотреблений.

Нефтяники напоминают и о финансовых издержках, которые им придется нести при предоставлении скидок. Их источник покрытия только предстоит определить. При этом понятно, что продавцам топлива придется нанимать дополнительную рабочую силу для организации работы с многодетными семьями, которых в стране, по данным Минтруда, насчитывается 2,86 миллиона.

В ответ на запрос Минэнерго производители попросили поставить задачу по льготам более конкретно и учесть ряд нюансов предполагаемой программы поддержки. В том числе необходима идентификация граждан, имеющих право на такую льготу, например, через соответствующий реестр. В «Татнефти» указали, что поддерживают инициативу только в том случае, если она станет частью единой государственной поддержки семей.

Как отмечает издание, российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), а также независимые сети АЗС и сейчас имеют программы лояльности, в рамках которых предоставляют скидки.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич оценивает количество скидочных карт в 40-50 миллионов единиц. В результате до 75 процентов всего розничного оборота топлива происходит с их использованием. Поэтому, по мнению депутата, новая скидка не скажется на участниках рынка, зато послужит хорошим имиджевым шагом.

Впрочем, отмечает управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, пока власти не конкретизировали параметры предполагаемой льготы сложно говорить как о ее эффекте, так и о последствиях для компаний. Но если все же правительство переложит все расходы на нефтяников, то стоимость бензина без скидок вырастет.

Ранее сообщалось, что на фоне резкого роста числа ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), поставки бензина из Белоруссии в Россию взлетели.