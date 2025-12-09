США передали России обманувшего женщину на сотню миллионов афериста-инвестора

США передали РФ находящегося в розыске с 2012 года афериста за обман на 123 млн

Соединенные Штаты Америки (США) передали России находящегося в международном розыске с 2012 года афериста-инвестора, который обманул женщину на более чем 123 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

9 декабря в аэропорту Домодедово в Москве он был задержан российскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности. Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, обвиняемый предложил потерпевшей инвестировать в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перечислила злоумышленнику более 123 миллионов рублей. После этого аферист скрылся и деньги не вернул.

