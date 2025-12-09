Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 9 декабря 2025Силовые структуры

США передали России обманувшего женщину на сотню миллионов афериста-инвестора

США передали РФ находящегося в розыске с 2012 года афериста за обман на 123 млн
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Генпрокуратура России»

Соединенные Штаты Америки (США) передали России находящегося в международном розыске с 2012 года афериста-инвестора, который обманул женщину на более чем 123 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

9 декабря в аэропорту Домодедово в Москве он был задержан российскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности. Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, обвиняемый предложил потерпевшей инвестировать в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перечислила злоумышленнику более 123 миллионов рублей. После этого аферист скрылся и деньги не вернул.

Ранее в Брянской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 42-летней местной жительницы, которая провернула аферу на 20,7 миллиона рублей с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Экс-министр российского региона умер после выхода из СИЗО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    ВС России в зоне СВО начали применять новый «Сварог»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok