Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 9 декабря 2025Экономика

В России предложили запретить парковку такси во дворах

В Госдуме предложили запретить такси парковаться в жилых дворах
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России предложили ограничить парковку такси во дворах многоквартирных домов. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым, передает ТАСС.

Соответствующее письмо уже направлено министру транспорта Андрею Никитину. Проект подразумевает запрет на длительную стоянку в жилых дворах для такси. Исключением, по задумке депутатов, станет кратковременная остановка такси с целью посадки и высадки пассажиров либо погрузки багажа. Осуществить эту идею предлагается посредством камер видеонаблюдения, Федеральной государственной информационной системы «Такси» и региональных реестров.

Такую необходимость парламентарии объясняют острым дефицитом парковочных мест во дворах для самих жильцов. При этом, как напоминают авторы инициативы, в действующем законодательстве предусмотрены ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов. На легковое такси на сегодняшний день данный запрет не распространяется.

Ранее в России допустили рост цен на услуги такси в четыре раза. После введения закона о локализации ожидается и резкое сокращение рабочих мест — работу могут потерять более 200 тысяч водителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Просрочки россиян по ипотеке на «вторичку» подсчитали

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok