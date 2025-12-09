В России предложили запретить парковку такси во дворах

В Госдуме предложили запретить такси парковаться в жилых дворах

В России предложили ограничить парковку такси во дворах многоквартирных домов. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым, передает ТАСС.

Соответствующее письмо уже направлено министру транспорта Андрею Никитину. Проект подразумевает запрет на длительную стоянку в жилых дворах для такси. Исключением, по задумке депутатов, станет кратковременная остановка такси с целью посадки и высадки пассажиров либо погрузки багажа. Осуществить эту идею предлагается посредством камер видеонаблюдения, Федеральной государственной информационной системы «Такси» и региональных реестров.

Такую необходимость парламентарии объясняют острым дефицитом парковочных мест во дворах для самих жильцов. При этом, как напоминают авторы инициативы, в действующем законодательстве предусмотрены ограничения на стоянку в жилых зонах для грузовых автомобилей и автобусов. На легковое такси на сегодняшний день данный запрет не распространяется.

Ранее в России допустили рост цен на услуги такси в четыре раза. После введения закона о локализации ожидается и резкое сокращение рабочих мест — работу могут потерять более 200 тысяч водителей.