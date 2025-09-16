Экономика
13:12, 16 сентября 2025Экономика

Ценам на такси предсказали рост в четыре раза

НСН: закон о локализации машин такси приведет к росту цен в четыре раза
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Закон о локализации машин такси приведет к росту цен в четыре раза. Такие последствия для рынка предсказал таксист и блогер Егор Рябков, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, машины, которые используют таксисты, выходят из эксплуатации в течение пяти лет, и к моменту, когда закон о локализации вступят в силу, ездить будет не на чем.

«Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии "Комфорт". Но надо понимать, что это кроссовер — не самая популярная машина в такси, нужны седаны», — пояснил Рябков.

Если закон вступит в силу, и список разрешенных для работы в такси машин существенно не пополнят, потерять работу могут более 200 тысяч водителей. По оценке Рябкова, требованиям законопроекта не соответствуют больше половины (60 процентов) автомобилей. После того как сложится дефицит перевозчиков, цены на их услуги могут подскочить в четыре раза.

Совфед одобрил соответствующий закон во второй половине мая. Согласно его основным положениям, работать в такси разрешат водителям автомобилей, которые набрали необходимое количество баллов локализации или производство которых велось в рамках спецконтрактов, заключенных с марта 2022 года по начало весны 2025 года.

Одной из причин, по которым в РФ задумались о локализации автомобилей такси стали проблемы российских производителей, которые проигрывают конкуренцию иностранцам. Так, в начале лета глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что компания по итогам года ожидает резкого падения продаж.

Глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов заявил, что полный перечень автомобилей, которые можно будет использовать для работы в такси, может появиться в России в сентябре 2025 года. В первоначальном списке указали семь моделей машин — от «АвтоВАЗа» и китайских брендов. Это Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5

