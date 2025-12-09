Реклама

15:26, 9 декабря 2025Мир

Трамп высказался о выгоде внешней политики США для России

Трамп отказался признавать, что новая нацстратегия США выгодна России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп отказался признать, что новая Стратегия национальной безопасности США может быть выгодна России. Об этом он заявил в интервью журналу Politico, которое опубликовано на официальном YouTube-канале издания.

«У меня нет видения политики для Европы. Все, что я хочу видеть, — это сильную Европу. В первую очередь, у меня есть видение США и это — "Сделаем Америку снова великой". Я объясняю Европе свое мнение, потому что я должен быть умным человеком, у меня есть глаза, у меня есть уши, знания. Я вижу, что там происходит», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

По мнению Трампа, происходящее сейчас в Европе является «ужасным, и напрямую угрожает региону в том виде, в котором его все знают». Он отметил, что континент мог бы быть «совершенно другим местом».

Ранее Трамп заявил, что большинство европейских стран разлагаются, поскольку ими управляют слабые люди. Он отметил, что в скором времени государства региона станут нежизнеспособными из-за их «катастрофической» миграционной политики.

