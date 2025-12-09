Трамп высказался о выгоде внешней политики США для России

Трамп отказался признавать, что новая нацстратегия США выгодна России

Американский лидер Дональд Трамп отказался признать, что новая Стратегия национальной безопасности США может быть выгодна России. Об этом он заявил в интервью журналу Politico, которое опубликовано на официальном YouTube-канале издания.

«У меня нет видения политики для Европы. Все, что я хочу видеть, — это сильную Европу. В первую очередь, у меня есть видение США и это — "Сделаем Америку снова великой". Я объясняю Европе свое мнение, потому что я должен быть умным человеком, у меня есть глаза, у меня есть уши, знания. Я вижу, что там происходит», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

По мнению Трампа, происходящее сейчас в Европе является «ужасным, и напрямую угрожает региону в том виде, в котором его все знают». Он отметил, что континент мог бы быть «совершенно другим местом».

Ранее Трамп заявил, что большинство европейских стран разлагаются, поскольку ими управляют слабые люди. Он отметил, что в скором времени государства региона станут нежизнеспособными из-за их «катастрофической» миграционной политики.