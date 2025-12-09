Реклама

23:14, 8 декабря 2025Мир

Трамп репостнул себе статью американской газеты про «импотентных» европейцев

Трамп репостнул себе статью New York Post про «импотентных» европейцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп репостнул себе на страницу в соцсети Truth Social статью американской газеты New York Post, в заголовке которой говорится про «импотентных» европейцев, не способных повлиять на ситуацию на Украине.

Статья называется «Импотентные (impotent переводится с английского как «бессильный» или «импотент» — прим. «Ленты.ру») европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». В ней авторы обвиняют европейских лидеров в желании продлить войну и сравнивают с детьми, которые «надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп понимает, как необходимо надавить на Украину, чтобы добиться скорейшего заключения мирного соглашения.

