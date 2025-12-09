Трамп репостнул себе статью американской газеты про «импотентных» европейцев

Трамп репостнул себе статью New York Post про «импотентных» европейцев

Президент США Дональд Трамп репостнул себе на страницу в соцсети Truth Social статью американской газеты New York Post, в заголовке которой говорится про «импотентных» европейцев, не способных повлиять на ситуацию на Украине.

Статья называется «Импотентные (impotent переводится с английского как «бессильный» или «импотент» — прим. «Ленты.ру») европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». В ней авторы обвиняют европейских лидеров в желании продлить войну и сравнивают с детьми, которые «надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп понимает, как необходимо надавить на Украину, чтобы добиться скорейшего заключения мирного соглашения.