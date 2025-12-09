Способность России и Украины договориться о мире без помощи Трампа оценили

Политолог Жарихин: Россия и Украина не договорятся о мире без помощи Трампа

Если президент США Дональд Трамп перестанет прикладывать усилия к урегулированию украинского конфликта, Москва и Киев не смогут договориться о мире, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Способность России и Украины заключить перемирие без помощи американского лидера он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине, если посчитает, что достичь договоренностей невозможно.

«Это будет достаточно сложно, безусловно, потому что команда Трампа является единственным источником давления на руководство Украины, чтобы оно все-таки участвовало в переговорном процессе и шло на компромиссы. Другого источника не будет. Европейские страны показывают, что они не заинтересованы в урегулировании ситуации, они заинтересованы на данный момент в военных действиях», — поделился политолог.

При таком раскладе договориться в ближайшее время будет невозможно, к сожалению, военные действия продолжатся еще достаточно долго, но когда будет окончательная победа России, им придется с нами договариваться Владимир Жарихин политолог

До этого Уитакер уверял, что Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить сделку. Он также выразил мнение, что будущий мирный договор будет «очень сложным» документом, состоящим из множества пунктов.