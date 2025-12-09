Реклама

22:14, 9 декабря 2025

Стало известно о гибели в ВСУ целыми семьями

На Украине два мобилизованных в ВСУ брата погибли с разницей в день
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Два брата, Богдан и Валентин Василюковы, погибли, воюя за Вооруженные силы Украины (ВСУ), с интервалом в один день, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что один боец погиб в Сумской области, другой в Харьковской.

Источник объяснил, что на Украине людей отправляют насильно на войну целыми семьями. «Нежелание [президента Украины Владимира] Зеленского заканчивать войну приводит к новым жертвам», — уточнил он.

Ранее в результате прилета ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по базе ВСУ погибли десятки украинских военных.

