07:01, 9 декабря 2025

Описана реакция ЕС на новую стратегию нацбезопасности США

Политолог Саймонс: Лидеры ЕС надеются на смену курса США при новом президенте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Moore / Getty Images

Лидеры Европейского союза (ЕС) лишь выражают недовольство политикой президента США Дональда Трампа и надеются на смену американского курса при новой администрации. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Евробюрократы (...) могут только выражать недовольство действиями Дональда Трампа, надеясь на возвращение к старому формату вассальных отношений», — заметил он.

По мнению политолога, в Евросоюзе действительно ошеломлены сложившейся ситуацией в американо-европейских отношениях, но эту реальность лидеры ЕС создали себе сами. При этом отвечать на новые вызовы они не смогут, потому что не понимают собственного интереса и не заботятся о собственном достоинстве, добавил эксперт.

Ранее Саймонс назвал Европу «обузой» для США. По его словам, администрация Трампа не видит выгоды во взаимодействии с европейскими странами.

