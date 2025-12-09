В Белоруссии сравнили обстановку в стране с июнем 1941 года

Муравейко: Обстановка вокруг Белоруссии более сложная, чем в июне 1941 года

Обстановка вокруг Белоруссии в данный момент более сложная, чем в июне 1941 года. Об этом заявил начальник генерального штаба и первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко, передает БелТА.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная», — заявил Муравейко.

По его словам, страны стали владеть более совершенными вооружениями и военной техникой, а также выросли экономически и интеллектуально.

Факторы, влиявшие на обстановку войны в 1941 году, не являются ныне доминирующими, а страны имеют «непонятные взаимные претензии» друг к другу.

«Запад фактически готовится к войне. Поэтому звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков», — добавил Муравейко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом о визите западных политиков к психиатру. Так Лукашенко отреагировал на заявления представителей Запада о готовности разобрать железнодорожные пути для прекращения отношений с Минском.