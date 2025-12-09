В Европе назвали важный аспект переговоров США и Украины

WP: В отличие от Уиткоффа Кушнер делал заметки на встрече с украинцами

В отличие от спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зять Трампа Джаред Кушнер делал заметки на встрече с украинскими официальными лицами в Женеве, что вселило больше уверенности в то, что достигнутые соглашения будут зафиксированы, а нерешенные вопросы будут урегулированы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«Уиткофф сосредоточился на территориальных аспектах соглашения, призвав украинцев отказаться от незанятой части Донецкой области Украины ради достижения мира», — передает издание слова своего собеседника.

По словам источников, Кушнер был более внимателен к позиции Украины и быстрее воспринимал новую информацию.

«Он умен, и у него есть душа», — заключил другой европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских переговоров в Кремле. Он отметил, что Уиткофф и Кушнер работали с украинской делегацией на основе тех результатов, которые были достигнуты на переговорах в Москве.