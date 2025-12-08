Реклама

13:24, 8 декабря 2025Мир

В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

Песков: РФ важно понимать итоги работы США и Украины после переговоров в Кремле
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

России важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских переговоров в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что спецпосланник президента США Стивом Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер работали с украинской делегацией на основе тех результатов, которые были достигнуты на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вот сейчас нам важно понять, какие итоги этой работы», — сказал официальный представитель Кремля.

Телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица отметил, что переговоры американской стороны с украинской делегацией в Майами зашли в тупик, и диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что успехи российских войск на поле боя сделали обстановку переговоров с Вашингтоном благоприятнее.

