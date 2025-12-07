Реклама

13:42, 7 декабря 2025Мир

Ушаков назвал причину успеха переговоров России и США

Ушаков: Успехи ВС РФ на СВО сделали обстановку переговоров с США благоприятнее
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Успехи Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на полях специальной военной операции (СВО) сделали обстановку переговоров с США благоприятнее. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Наши бойцы на фронте сделали так, что эти переговоры прошли в более благоприятной обстановке», — отметил он.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов.

Ушаков отметил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа прошли в дружеском тоне.

