Экономика
11:47, 9 декабря 2025Экономика

В Китае заявили о разрушительном последствии пошлин Трампа

Премьер КНР Цян: США спровоцировали ускорение фрагментации глобальной торговли
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Aleksander Solum / Reuters

Повышенные импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении продукции из ряда стран, привели к разрушительным последствиям для мировой экономики. Такое мнение высказал руководитель Госсовета Китая Ли Цян, его слова приводит РИА Новости.

О риске ускорения фрагментации мировой торговли представители Международного валютного фонда (МВФ) говорили еще до прихода к власти в США Трампа. Теперь же эта угроза приобрела новые масштабы в результате ужесточения таможенной политики Белого дома, посетовал Цян. Следствием этого стало дробление глобальных цепочек поставок.

На этом фоне, предупредил глава китайского правительства, мировому сообществу нужно в ускоренном порядке решить эту проблему. В сложившихся реалиях только открытая и взаимовыгодная кооперация между странами может поспособствовать росту глобальной экономики, которая столкнулась с ощутимым замедлением спроса в последнее время, констатировал Цян.

Ранее кардинальные изменения в мировой торговле из-за пошлин Трампа спрогнозировал глава одной из крупнейших в мире логистических компаний — FedEx — Радж Субраманиам. В обозримом будущем, предупредил он, глобальная система грузоперевозок будет носить все более выраженный региональный характер. Мировой промышленности может потребоваться значительное время для адаптации к новым реалиям, заключил он.

