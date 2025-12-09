Реклама

Россия
18:03, 9 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили обстановку на границе Украины и Белоруссии

Депутат Швыткин: Белоруссия предпринимает меры из-за агрессивности ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Белоруссия вынуждена предпринимать меры для обеспечения безопасности на границе с Украиной ввиду агрессивного характера действий Вооруженных сил страны (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Хочу отметить, что, зная агрессивный характер ВСУ во главе с текущим режимом, стоит ждать провокационных действий. И обеспечение безопасности границ является первостепенным делом», — сказал депутат.

По этой причине, как он объяснил, руководство Белоруссии вынуждено выставлять войска на границе с соседним государством, чтобы не допустить провокации со стороны Украины.

«Проводятся соответствующие мероприятия на границе с целью недопущения провокаций и немедленного реагирования на них. Такие действия оправданы и нацелены на безопасность Союзного государства», — заключил Швыткин.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что страна вынуждена выставлять войска во второй линии на границе с Украиной, а также вооружать пограничников. Он подчеркнул, что ситуация на границе более-менее стабилизировалась, но при этом проблем на этом направлении остается «выше крыши».

