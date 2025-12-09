Реклама

13:35, 9 декабря 2025

В России выбрали лучшее игристое вино

Simple Wine News составило рейтинг игристых российских вин сезона 2025-2026
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: предоставлено Simple Wine News

Издательство Simple Wine News составило рейтинг лучших игристых российских вин сезона 2025-2026. Представители редакции, входящие в специальную комиссию, продегустировали более 200 образцов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В этом году стало заметно несколько ключевых тенденций. Самое радостное — качественный скачок "старой гвардии", которые сделали серьезный шаг вперед и вышли на новый уровень соотношения цены и качества», — заявил сооснователь вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев. Вместе с тем он добавил, что рынок по‑прежнему испытывает дефицит: качественного российского игристого не хватает, поэтому стране нужно больше хорошего вина.

Всего за год было продегустировано 206 вин, из них 104 — произведенные традиционным методом, 68 — резервуарным и 34 — петната. Образцам с исключительным качеством в рейтинге присваивали 92+ балла и три красные звезды. Винам с оценкой 90-91 балл — три звезды, 88-89 — две звезды, 86-87 баллов — одну звезду. По итогам экспертной оценки в рейтинг вошли 180 вин. Одно вышло на уровень трех красных звезд, 31 вино получило три звезды, 85 образцов — две звезды, 63 вина — одну звезду.

По результатам, лучшим выдержанным игристым оказалось Temelion Extra Brut Rose, лучшим розе — Cuvee de Vitmer Brut Rose, а лучшим белым было признано Блан де Блан.

Подводя итоги, эксперты отметили, что образцам часто мешает необоснованно длительная выдержка в контакте с осадком. Винам в таком стиле присуждали высокий балл, если они сохраняли индивидуальность и свежесть. Кроме того, оказалось, что розовые вина получаются лучше белых, поскольку сохраняют больше выраженной ягодности.

В состав экспертной дегустационной команды вошли Валерия Труфакина, редактор SWN с 2016 года, и Дмитрий Мережко, преподаватель курсов WSET, «Виномания» и автор издания с 2012 года. Комиссию возглавил сооснователь вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.

Ранее сообщалось, что в России начала меняться структура потребления вина. Аналитики полагают, что к 2029 году доля отечественных вин на внутреннем рынке поднимется до 74 процентов.

