Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 9 декабря 2025Силовые структуры

В России вынесли новый приговор участвовавшему в обмене с Западом политику

Суд Москвы заочно приговорил к 1 году и 10 месяцам Илью Яшина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В Москве суд вынес новый приговор бывшему депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в 2024 году стал участником беспрецедентного обмена заключенными с Западом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Экс-политик заочно приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Яшина дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Он с сентября 2023-го по март 2024 года публиковал материалы в интернете без маркировки.

Яшин объявлен в розыск. 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары его передали в числе 26 человек, участвовавших в обмене с Западом.

В декабре 2022 года Яшина признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорили к 8,5 года лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Перекрыт канал поставки оружия из зоны СВО

    Кремль озвучил две новые темы заседания Путина

    Кремль раскрыл график международных встреч Путина

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok