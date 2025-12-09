В России вынесли новый приговор участвовавшему в обмене с Западом политику

Суд Москвы заочно приговорил к 1 году и 10 месяцам Илью Яшина

В Москве суд вынес новый приговор бывшему депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в 2024 году стал участником беспрецедентного обмена заключенными с Западом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Экс-политик заочно приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Яшина дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Он с сентября 2023-го по март 2024 года публиковал материалы в интернете без маркировки.

Яшин объявлен в розыск. 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары его передали в числе 26 человек, участвовавших в обмене с Западом.

В декабре 2022 года Яшина признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России и приговорили к 8,5 года лишения свободы.