В России высказались о возможном союзе с одной европейской страной

Депутат Журова: Россия и Венгрия могут объединиться для противостояния давлению

Россия и Венгрия могли бы объединиться ради того, чтобы вместе противостоять внешнему давлению, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Но Венгрии нужно взвешивать риски — это ведь на нее давит Евросоюз. Мы со своей стороны всегда готовы помогать, взаимодействовать с дружественными странами. Особенно когда речь идет о противостоянии Западу. Но главное тут, наверное, не навредить, потому что наша поддержка иногда оборачивается только большим давлением для страны», — сказала депутат.

Журова отметила большую поддержку Венгрии, которая регулярно блокирует антироссийские решения Европы. Она добавила, что у Москвы и Будапешта есть общее прошлое, которое может помочь в объединении.

«Когда-то мы были вместе в соцлагере, сопротивлялись вместе. Эта память сохранилась и у людей в том числе. Если произойдет некое очередное объединение, это было бы очень понятно», — заключила политик.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. По мнению Сийярто, Москва и Будапешт «должны совершить рывок», чтобы увеличить взаимодействие двух стран.