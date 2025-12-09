Реклама

16:21, 9 декабря 2025Мир

В США назвали Зеленского комиком с ограниченным знанием английского

WP: Команда Трампа считает Зеленского комиком, достойным только сериалов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В команде президента США Дональда Трампа считают украинского лидера Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства. Об этом газете The Washington Post (WP) рассказал высокопоставленный американский источник, знакомый с ходом мирных переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.

По словам собеседника издания, ужин, организованный американцами, чтобы свести Зеленского и зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, просто провалился. Зеленский, отметил он, оказался неспособен вести светскую беседу.

«Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт на тот момент ограничивался ролью президента в телесериале», — поделился источник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский являет собой новый тип политика — комик, играющий роль президента. Как признался венгерский премьер, он попытался поговорить с Зеленским о «более глубоких взаимосвязях», но увидел, что это не работает, что ему и вправду пришлось «сидеть перед комиком».

