WP: Команда Трампа считает Зеленского комиком, достойным только сериалов

В команде президента США Дональда Трампа считают украинского лидера Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства. Об этом газете The Washington Post (WP) рассказал высокопоставленный американский источник, знакомый с ходом мирных переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.

По словам собеседника издания, ужин, организованный американцами, чтобы свести Зеленского и зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, просто провалился. Зеленский, отметил он, оказался неспособен вести светскую беседу.

«Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт на тот момент ограничивался ролью президента в телесериале», — поделился источник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский являет собой новый тип политика — комик, играющий роль президента. Как признался венгерский премьер, он попытался поговорить с Зеленским о «более глубоких взаимосвязях», но увидел, что это не работает, что ему и вправду пришлось «сидеть перед комиком».