08:39, 9 декабря 2025Россия

В Воронежской области отчитались о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Гусев: В Воронежской области за ночь силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Воронежской области за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитался в Telegram-канале губернатор приграничного региона Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА в Воронеже был поврежден легковой автомобиль, пояснил Гусев.

До этого в Минобороны рассказали, что средства ПВО за ночь сбили над регионами России 121 украинский дрон.

Больше всего устройств — 49 — удалось ликвидировать в Белгородской области. Сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше стало известно об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.

