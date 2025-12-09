Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:17, 9 декабря 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «зенитный раритет»

В зоне СВО заметили пулемет СГ-43 на зенитном станке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке заметили в зоне проведения СВО. На фотографию скорострельного раритета обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить СГ-43 на станке конструкции Василия Дегтярева, который переведен в положение для зенитной стрельбы. Можно предположить, что оружие используют для борьбы с низколетящими дронами.

Базовый СГ-43 приняли на вооружение в 1943 году, а через два года появилась модернизированная версия пулемета. Оружие выпускали до конца 1960-х годов. Пулемет с ленточным питанием под патрон 7,62х54 миллиметра позволяет эффективно поражать цели на дальности около 1000 метров. Боевая скорострельность СГ-43 составляет 200-250 выстрелов в минуту.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

В ноябре бойцы группировки войск «Север» рассказали о создании турели для уничтожения украинских дронов. Изделие несет три пулемета Калашникова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Инженер упал с самолета на бетонный пол в аэропорту Европы

    Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok