Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:05, 12 ноября 2025Наука и техника

Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

Российские бойцы создали турель для уничтожения украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» создали турель для уничтожения украинских дронов. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Охотник, сообщает Минобороны РФ.

«(Создали — прим. "Ленты.ру") турель с тремя пулеметами Калашникова, каждый короб по 250 патронов — это реальная огневая мощь, с нее промахнуться практически невозможно», — отметил он.

Как уточнил боец, требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника. В МО, в свою очередь, уточнили, что мобильные огневые группы подразделений группировки войск «Север» круглосуточно защищают позиции от атак противника с воздуха.

Ранее российский боец с позывным Ольхон рассказал, что самоходная артиллерийская установка «Пион» — артиллерия большой мощности, которая не дает права на ошибку.

Другой военный рассказал, что мастера точной стрельбы из России имеют возможность применять широкую номенклатуру современного высокоточного оружия. По мнению бойца с позывным Север 15, лучшей винтовкой является R-710 компании Kurbatov Arms.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

    Украину предупредили о вступлении в самый опасный этап конфликта

    Правительство США обвинили в создании COVID-19

    Названо число погибших мирных жителей России от ударов украинских БПЛА

    Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «живет так, как мы когда-то мечтали»

    Украинские военные разграбили Красный Лиман

    Российские военные заблокировали украинских бойцов под Купянском

    Удар солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие часы

    Российские военные создали турель для уничтожения дронов ВСУ

    Американец расправился с двумя мужчинами и обвинил в этом таракана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости