10:13, 30 октября 2025

Российский боец оценил «Пион»

МО РФ: САУ «Пион» — артиллерия большой мощности, не дающая права на ошибку
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Пион» — артиллерия большой мощности, которая не дает права на ошибку. С такой оценкой российского оружия выступил боец с позывным Ольхон. Об этом со ссылкой на видео Минобороны России (МО РФ) сообщает РИА Новости.

«Это артиллерия большой мощности, способная поражать самые важные и защищенные цели противника. Но самое главное здесь... не орудия, а люди. Кто-то наводит, кто-то заряжает, кто-то ориентирует. Каждый отвечает за свою деятельность», — сказал боец.

По его словам, «Пион» — это «нечто важное», потому «здесь нет права на ошибку».

В апреле издание Army Recognition отмечало, что применение дронов для разведки и корректировки огня повышает точность и оперативность российских САУ «Малка».

В марте издание Forbes писало, что Украина почти исчерпала запасы снарядов калибра 203 миллиметра, которые используются в советских САУ «Пион».

    Все новости