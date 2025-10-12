Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Российский снайпер рассказал о современных отечественных винтовках

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мастера точной стрельбы из России имеют возможность применять широкую номенклатуру современного высокоточного оружия. Об этом рассказал участник спецоперации на Украине, снайпер с позывным Север 15, пишет RT.

По мнению военного, лучшей винтовкой является R-710 компании Kurbatov Arms. Стрелок назвал данную модель «идеальным снайперским оружием для маневренного боя, выполнения задач в городе или в лесу». Эксперты считают, что российское снайперское оружие ни в чем не уступает западным образцам, указал он.

«Лично я использовал винтовки Lobaev Arms SVL8 M3 "Берсерк" и TSVL8 M4 "Антиматерия", винтовки компании ORSIS — три образца: Т-5000М и Т-5000 и CT20», — отметил боец. Он также назвал это оружие достойным.

Наиболее эффективным снайперским оружием собеседник агентства назвал полуавтоматическую винтовку R-710. Еще одной выдающейся высокоточной винтовкой, по мнению снайпера, является Т-5000.

Ранее издание Daily Express со ссылкой на слова украинских чиновников написало, что западные системы вооружения оказались бессильны против модернизированных российских ракет.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. Политик заверил, что испытания новых изделий идут успешно.

