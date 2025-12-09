Возлюбленный Елены Перминовой снялся без штанов для журнала

Возлюбленный модели Перминовой Тарас Романов снялся в откровенном виде

Новый возлюбленный российской модели Елены Перминовой — манекенщик Тарас Романов снялся в откровенном виде для швейцарской версии журнала Numero. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летний избранник знаменитости предстал на одном из кадров в приталенном пиджаке с массивными плечами и без штанов. При этом он надел кожаные ботфорты, продемонстрировав часть обнаженных ног.

Кроме того, мужчину запечатлели в длинной коричневой шубе и синих джинсах. В свою очередь, Перминова отметила в комментариях, что данный снимок ей понравился больше.

В октябре Елена Перминова показала фигуру в бикини на фото с Романовым.