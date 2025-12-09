Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:17, 9 декабря 2025Россия

ВСУ пытались атаковать столицу и регионы России десятками дронов

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 38 БПЛА самолетного типа над 5 регионами РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на столицу и регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего в период с 14.00 по 20.00 по московскому времени были перехвачены и ликвидированы 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего БПЛА (21 единицу) сбили над территорией Брянской области, еще семь — над Подмосковьем, в том числе четыре БПЛА, летевших в направлении Москвы.

Также ПВО уничтожила шесть беспилотников в небе над Калужской областью, два — над Белгородской областью и еще два — над Тульской областью.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве. По данным Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуковский временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позднее ограничения были сняты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    ВСУ пытались атаковать столицу и регионы России десятками дронов

    В России назвали виновных в нищете на Украине

    Жители российского города попросили избавиться от «головы Шварценеггера»

    Два столичных аэропорта сняли ограничения на полеты

    В США заявили о возможной договоренности по Украине «к Рождеству»

    Российская велогонщица сломала позвоночник во время соревнований в Москве

    Минобороны Британии сообщило о гибели своего солдата на Украине

    Назван город с худшими пробками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok