ВСУ пытались атаковать столицу и регионы России десятками дронов

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 38 БПЛА самолетного типа над 5 регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на столицу и регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего в период с 14.00 по 20.00 по московскому времени были перехвачены и ликвидированы 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего БПЛА (21 единицу) сбили над территорией Брянской области, еще семь — над Подмосковьем, в том числе четыре БПЛА, летевших в направлении Москвы.

Также ПВО уничтожила шесть беспилотников в небе над Калужской областью, два — над Белгородской областью и еще два — над Тульской областью.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве. По данным Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуковский временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позднее ограничения были сняты.