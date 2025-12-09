ВСУ сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт», — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что операция готовилась заранее. При этом угроза окружения остается для всей группировки в Димитрове и окрестностях из-за узкого логистического коридора.

