ВСУ сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом

Бойцы ВСУ сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт», — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что операция готовилась заранее. При этом угроза окружения остается для всей группировки в Димитрове и окрестностях из-за узкого логистического коридора.

Ранее было опубликовано видео мощнейшего удара РСЗО «Ураган» 1-й танковой армии по пункту дислокации ВСУ.

