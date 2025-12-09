Реклама

20:14, 9 декабря 2025Спорт

Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о работе мессенджеров в стране. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметила, что в Тюмени у нее не работает WhatsApp. «Есть же Telegram, хотя, думаю, его тоже заблокируют», — анонсировала Вяльбе.

Она отметила, что ее все устраивает в мессенджере Max. «Если меня, условно, там слушают, у меня секретов нет. Я ничего такого не делаю», — добавила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе назвала главную проблему российского спорта. По словам функционера, это недостаточное финансирование детского спорта со стороны государства.

