Вяльбе назвала главную проблему российского детского спорта

Вяльбе: Главная проблема детского спорта в РФ в недостатке госфинансирования

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала главную проблему российского спорта. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, это недостаточное финансирование детского спорта со стороны государства. «Мы пока об этом только много говорим и ничего не делаем. Не знаю, можно ли как-то эту проблему решить. Я же не президент и не министр спорта», — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР также рассказала, чего не хватает конкретно лыжному спорту. «Нам очень необходима хорошая высокогорная база для подготовки», — отметила Вяльбе.

Ранее Вяльбе рассказала о серьезных проблемах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. По словам главы ФЛГР, у него серьезные проблемы со спиной.