Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
18:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
13:48, 22 августа 2025Спорт

Вяльбе назвала главную проблему российского детского спорта

Вяльбе: Главная проблема детского спорта в РФ в недостатке госфинансирования
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала главную проблему российского спорта. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, это недостаточное финансирование детского спорта со стороны государства. «Мы пока об этом только много говорим и ничего не делаем. Не знаю, можно ли как-то эту проблему решить. Я же не президент и не министр спорта», — заявила Вяльбе.

Глава ФЛГР также рассказала, чего не хватает конкретно лыжному спорту. «Нам очень необходима хорошая высокогорная база для подготовки», — отметила Вяльбе.

Ранее Вяльбе рассказала о серьезных проблемах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. По словам главы ФЛГР, у него серьезные проблемы со спиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Предсказано завершение курортного сезона на Черном море

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости