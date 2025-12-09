Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа провести президентские выборы. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я всегда готов», — заявил украинский лидер.

Ранее Трамп допустил, что по итогам голосования победу может одержать Зеленский, но отметил, что выборы в стране не проводились уже давно.

Помимо этого, американский лидер заявлял, что Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.