19:10, 9 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа провести президентские выборы. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я всегда готов», — заявил украинский лидер.

Ранее Трамп допустил, что по итогам голосования победу может одержать Зеленский, но отметил, что выборы в стране не проводились уже давно.

Помимо этого, американский лидер заявлял, что Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.

