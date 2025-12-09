Зеленский выразил готовность управлять Украиной без главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что может привыкнуть управлять Украиной без главы офиса президента (ОП). Его заявление опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram.
«В любом случае нужно делать выбор, а то если [руководитель ОП] будет [отсутствовать на Украине] долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без [него], поэтому нужно определиться», — уточнил Зеленский.
Ранее украинский лидер раскрыл кандидатов на должность главы своего офиса. В их числе назывались действующий министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Предыдущий глава ОП Украины Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у него обыски.