12:33, 9 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский выразил готовность управлять Украиной без главы офиса президента

Зеленский сообщил, что может привыкнуть управлять Украиной без главы ОП
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что может привыкнуть управлять Украиной без главы офиса президента (ОП). Его заявление опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В любом случае нужно делать выбор, а то если [руководитель ОП] будет [отсутствовать на Украине] долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без [него], поэтому нужно определиться», — уточнил Зеленский.

Ранее украинский лидер раскрыл кандидатов на должность главы своего офиса. В их числе назывались действующий министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Предыдущий глава ОП Украины Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у него обыски.

