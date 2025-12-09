Зеленский выразил готовность управлять Украиной без главы офиса президента

Зеленский сообщил, что может привыкнуть управлять Украиной без главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что может привыкнуть управлять Украиной без главы офиса президента (ОП). Его заявление опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В любом случае нужно делать выбор, а то если [руководитель ОП] будет [отсутствовать на Украине] долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без [него], поэтому нужно определиться», — уточнил Зеленский.

Ранее украинский лидер раскрыл кандидатов на должность главы своего офиса. В их числе назывались действующий министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Предыдущий глава ОП Украины Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у него обыски.