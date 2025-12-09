Зеленского призвали прислушаться к Трампу

Кошкович: Зеленскому следует согласиться на предложение Трампа по Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к американскому лидеру Дональду Трампу и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Господин Зеленский, если бы я был на вашем месте, я бы действительно заставил себя прочитать это предложение и одобрил бы его», — написал он.

Ранее Трамп сообщил, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с американским мирным предложением. «Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на вчерашний день. Может быть, он прочитал его за ночь. Было бы хорошо, если бы он его прочитал», — сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что Украине пора провести президентские выборы. «Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — подчеркнул Трамп.