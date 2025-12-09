Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:27, 9 декабря 2025Мир

Зеленского призвали прислушаться к Трампу

Кошкович: Зеленскому следует согласиться на предложение Трампа по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Francesco Fotia / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прислушаться к американскому лидеру Дональду Трампу и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Господин Зеленский, если бы я был на вашем месте, я бы действительно заставил себя прочитать это предложение и одобрил бы его», — написал он.

Ранее Трамп сообщил, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с американским мирным предложением. «Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на вчерашний день. Может быть, он прочитал его за ночь. Было бы хорошо, если бы он его прочитал», — сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что Украине пора провести президентские выборы. «Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — подчеркнул Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Путин наградил испытавшего гиперзвуковой «Кинжал» летчика

    Путин рассмотрит списки на помилование

    Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok