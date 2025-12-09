Реклама

Зеленскому предрекли отставку из-за одного решения

Экс-нардеп Килинкаров: Отказ Зеленского от инициатив США повлечет его отставку
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от инициатив США повлечет его дальнейшую отставку. Такое заявление сделал экс-нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Я думаю, что на самом деле это закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти», — предрек он.

Такое решение украинского лидера повлечет за собой раскрытие материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Килинкаров убежден, что в этих делах есть много информации, раскрывающей участие Зеленского в коррупционных схемах.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации в сфере энергетики коррупционной схемы, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Позднее в офисе президента Украины оправдали молчание украинского лидера опасениями из-за прослушки.

