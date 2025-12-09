Реклама

Жена Гарика Харламова снялась в оголяющем тело наряде

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук снялась в откровенном наряде
Карина Черных

Фото: @katerinakovalchyk

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка снялась в прыжке в белом коротком платье без бретелей и с многослойной юбкой, которая частично оголила ее тело.

При этом звезда распустила волосы и отказалась от обуви. На размещенном снимке знаменитость была запечатлена спиной к камере на фоне пальм и моря.

Ранее в декабре жена Харламова снялась в купальнике на пляже. Артистка предстала на опубликованном фото в закрытом черно-белом купальнике, сидя на камне у воды.

