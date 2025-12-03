Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук снялась в купальнике на пляже

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук снялась в откровенном образе на пляже. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка предстала на размещенном снимке, сидя в закрытом черно-белом купальнике на камне у воды. При этом она собрала мокрые от воды волосы в высокий хвост. В то же время на ноге знаменитости был надет браслет.

Ранее в декабре Катерина Ковальчук снялась в оголяющем ягодицы наряде. Актриса позировала на видео в желтом купальнике на тонких бретелях, который обнажил ее ягодицы и спину.