Ценности
20:43, 3 декабря 2025

Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук снялась в купальнике на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katerinakovalchyk

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук снялась в откровенном образе на пляже. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка предстала на размещенном снимке, сидя в закрытом черно-белом купальнике на камне у воды. При этом она собрала мокрые от воды волосы в высокий хвост. В то же время на ноге знаменитости был надет браслет.

Ранее в декабре Катерина Ковальчук снялась в оголяющем ягодицы наряде. Актриса позировала на видео в желтом купальнике на тонких бретелях, который обнажил ее ягодицы и спину.

