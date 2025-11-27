Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:07, 27 ноября 2025Ценности

Жена Гарика Харламова снялась в оголяющем ягодицы купальнике

Актриса Катерина Ковальчук снялась в откровенном купальнике
Екатерина Ештокина

Кадр: @katerinakovalchyk

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук в откровенном образе пробежалась по пляжу. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка снялась на размещенном видео в желтом слитном купальнике на тонких бретелях, который оголил ее ягодицы и спину. При этом звезда распустила волосы и похвасталась фигурой. Знаменитость была запечатлена на фоне пальм на песчаном пляже.

В августе жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне. Актриса позировала спиной к камере в черном купаоьнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на завязках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В деле рекордсмена-взяточника из МВД появились подробности. Десятки счетов нашли у родственников сбежавшего полицейского

    Певица Нюша опубликовала фото в прозрачном платье

    «Скорая помощь» возвращается: НТВ покажет новый сезон популярного сериала. Чем он удивит зрителей?

    Реклама

    Южная Корея постарается войти в пятерку космических держав

    Украина нанесла ракетные удары по энергообъектам российского региона

    Во Франции раскрыли последствия отказа Европы от мира с Россией

    Самолет со 177 пассажирами развернулся в небе после взлета из-за неисправности

    Размещение «Орешника» в Белоруссии объяснили

    Власти российского города отреагировали на видеообращение не сдавшей языковой тест девочки

    Подозреваемый в ограблении Лувра отметил славянский акцент организаторов преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости