Жена Гарика Харламова снялась в оголяющем ягодицы купальнике

Актриса Катерина Ковальчук снялась в откровенном купальнике

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук в откровенном образе пробежалась по пляжу. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя артистка снялась на размещенном видео в желтом слитном купальнике на тонких бретелях, который оголил ее ягодицы и спину. При этом звезда распустила волосы и похвасталась фигурой. Знаменитость была запечатлена на фоне пальм на песчаном пляже.

В августе жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне. Актриса позировала спиной к камере в черном купаоьнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера на завязках.