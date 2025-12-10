Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:07, 10 декабря 2025Из жизни

107-летний ветеран раскрыл алкогольный секрет своего долголетия

107-летний американец Норман назвал любовь к виски секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: chandlervid85 / Freepik

В Великобритании самый возрастной ветеран Второй мировой войны из Северной Ирландии отпраздновал очередной день рождения и раскрыл алкогольный секрет своего долголетия. Об этом пишет Military.com.

107-летний Норман Ирвин был одним из 50 тысяч североирландских бойцов, участвовавших во Второй мировой войне. Он поступил в артиллерию в 1939-м, однако позже проявил способности к технике и был переведен в инженерную часть. Мужчина участвовал в боевых действиях в Египте, Ливии, Тунисе, Сирии, Палестине и Италии. Американец с благодарностью вспоминает годы службы, так как полученные инженерные навыки потом пригодились ему в мирной жизни.

После демобилизации в 1945 году он работал на нескольких заводах, включая филиал американской компании Heinz. Главной причиной своего долголетия Норман назвал любовь к виски. Ветеран признался, что до сих пор выпивает стакан любимого напитка каждый день. «Он поддерживает меня все эти годы!» — пошутил долгожитель.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Ранее 105-летний житель американского штата Огайо отметил очередной день рождения и раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина убежден, что прожил так долго благодаря двум итальянским продуктам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Министр спорта России рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина

    Белоруссия продлила безвизовый въезд для европейцев на год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok