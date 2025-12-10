Реклама

11:11, 10 декабря 2025

Алеся Кафельникова снялась в прозрачном нижнем белье и с крестом на шее

Модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе и с крестом на шее
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе и с крестом на шее. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица предстала на размещенных снимках в сетчатых колготках и кружевном мини-платье ярко-красного цвета. Кроме того, на ней было черное нижнее белье, состоящее из прозрачного бюстгальтера и трусов с тонкими лямками. При этом ее эффектный внешний вид дополнили массивное кольцо, украшенное бриллиантами, и макияж с акцентом на нюдовую помаду.

В описании к фото звезда отметила, что комплект нижнее белья был предоставлен российским модным брендом Yana Dress.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова похвасталась модным способом поедания черной икры. Модель опубликовала фото, на котором продемонстрировала, как слизывает деликатес с руки.

