Алеся Кафельникова снялась в прозрачном нижнем белье и с крестом на шее

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе и с крестом на шее. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица предстала на размещенных снимках в сетчатых колготках и кружевном мини-платье ярко-красного цвета. Кроме того, на ней было черное нижнее белье, состоящее из прозрачного бюстгальтера и трусов с тонкими лямками. При этом ее эффектный внешний вид дополнили массивное кольцо, украшенное бриллиантами, и макияж с акцентом на нюдовую помаду.

В описании к фото звезда отметила, что комплект нижнее белья был предоставлен российским модным брендом Yana Dress.

